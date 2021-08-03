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Еврокомиссия поддержит гражданское общество в Северной Македонии грантом в размере 1,7 млн евро

, 13:21

Еврокомиссия поддержит гражданское общество в Северной Македонии грантом в размере 1,7 млн евро
pixabay.com

Гражданскому обществу в Северной Македонии планируется оказать поддержку. С этой целью Еврокомиссия выделит грант в размере 1,7 млн евро.

В описании гранта сказано, что тем самым преследуется цель “повысить вовлеченность и влияние гражданского общества в содействии соблюдению принципа верховенства права и формировании более устойчивого и сплоченного общества”. В Еврокомиссии рассчитывают на вовлеченность активистов в борьбу с распространением экстремизма, пишет RT.

Кроме того, там надеются на то, что проект поможет внедрить сообщества, благодаря которым молодых людей будут привлекать к экономической, культурной и социальной жизни, минимизируя риск их вовлеченности в деятельность экстремистских организаций. В Еврокомиссии полагают, что грант в том числе укрепит сотрудничество между гражданским обществом и властью.

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