Сенатор Климов назвал заявление Блинкена о готовности США и НАТО к диалогу с Россией «признаком разумности»

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15 января 2022, 11:10

Совет Федерации, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов оценил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон и НАТО готовы к продолжению диалога с РФ.

"Это некий признак разумности", – заметил Андрей Климов, комментируя высказывание Энтони Блинкена. Сенатор, однако, заметил, что его не покидает ощущение, что это лишь попытка "заболтать всю переговорную историю". По мнению Климова, следует немного подождать и выяснить, о чем в данном случае идет речь.

Сенатор в беседе с RT также обратил внимание на то, что Россия попросила американскую сторону как можно быстрее предоставить письменные предложения по гарантиям безопасности, однако пока этого не произошло.

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