Сенатор Климов назвал заявление Блинкена о готовности США и НАТО к диалогу с Россией «признаком разумности»
15 января 2022, 11:10
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов оценил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон и НАТО готовы к продолжению диалога с РФ.
"Это некий признак разумности", – заметил Андрей Климов, комментируя высказывание Энтони Блинкена. Сенатор, однако, заметил, что его не покидает ощущение, что это лишь попытка "заболтать всю переговорную историю". По мнению Климова, следует немного подождать и выяснить, о чем в данном случае идет речь.
Сенатор в беседе с RT также обратил внимание на то, что Россия попросила американскую сторону как можно быстрее предоставить письменные предложения по гарантиям безопасности, однако пока этого не произошло.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.