Госсекретарь Блинкен заявил, что США и Североатлантический альянс готовы к дальнейшему диалогу с Россией

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15 января 2022, 09:50 Источник: Twitter

госсекретарь США Энтони Блинкен, Graeme Jennings - Pool Via Cnp, globallookpress.com

Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в минувшую пятницу, 14 января, заявил, что США и Североатлантический альянс готовы к продолжению диалога с Российской Федерацией.

Энтони Блинкен сообщил, что был рад поговорить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после Совета Россия — НАТО, который состоялся ранее на этой неделе. Штаты и альянс, по словам дипломата, едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с РФ.

Напомним, ранее министр иностранных дел России выразил надежду на то, что власти США осмыслят итоги российско-американской встречи.

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