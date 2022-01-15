Псаки заявила, что США пока нечего сказать о дальнейших шагах в переговорах по предложениям России

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15 января 2022, 08:34 Источник: ТАСС

пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Ken Cedeno - Pool via CNP /Media

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в пятницу, что Соединенным Штатам Америки пока нечего объявить о дальнейших шагах в переговорах по предложениям России по гарантиям безопасности.

Псаки отметила, что представители США и России вернулись в свои столицы и проводят обсуждения по вышеуказанному вопросу. По словам пресс-секретаря Белого дома, американский лидер Джо Байден считает, что дальнейшие действия должны быть за главой РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, Джен Псаки заявила, что если российская сторона решит "вторгнуться" на Украину, то возникнут экономические последствия, которые "выйдут за пределы того, что было в 2014 году".

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