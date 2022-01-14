Высокий уровень безработицы понизил рейтинг южноуральского мэра

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14 января 2022, 11:24 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Показатель трудоустройства граждан отразился на рейтинге глав. Фото из архива «Южноуральской панорамы», автор — В. Шишко

Опубликован индекс глав территорий Челябинской области.

В свежем исследовании телеграм-канал «Глав.Индекс» повысил акции 8 мэров Южного Урала. Положительно оценена работа Натальи Котовой (Челябинск), Сергея Бердникова (Магнитогорск), Людмилы Шеболаевой (Кыштым), Максима Пекарского (Златоуст), Юрия Кузьменкова (Еткульский район), Вадима Сергеева (Ашинский район), Григория Тонких (Миасс), Олега Буданова (Карабаш).

Падение рейтинга отмечено у Николая Плохих (Брединский район) и Игоря Ишимова (Аргаяшский район).

При составлении рейтинга учитывался уровень безработицы, сообщает телеграм-канал «Полит 74». Главы городов с самым низким показателем — Челябинска, Магнитогорска, Златоуста и Кыштыма — получили рост рейтинга, а мэр Бреденского района, где отмечен самый высокий уровень безработицы — снижение.

Рост акций Сергея Бердникова обеспечило попадание Магнитогорска в число городов-лидеров по качеству жизни. Соответствующее исследование подготовил Финансовый университет при Правительстве РФ.

Три туристических проекта Челябинской области вошли в «Корпорацию Туризм.РФ» и будут поддержаны инвесторами. Проекты будут реализованы в Еткульском, Ашинском районах и Миассе. Это обеспечило рост рейтингов Юрия Кузьменкова, Вадима Сергеева и Григория Тонких. Также на акциях мэра Миасса положительно сказалось открытие в городе модельной библиотеки. Строительство в Карабаше центра культурного развития повысило рейтинг Олега Буданова.

А вот передача прокуратурой в СК обращения сироты о длительном неисполнении администрацией Аргаяшского района решения суда о предоставлении ей квартиры сыграла против главы муниципалитета Игоря Ишимова.

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