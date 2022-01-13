Замглавы МИД РФ Рябков заявил о «саморазоблачающей» реакции США на операцию ОДКБ в Казахстане

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что реакция США на операцию ОДКБ в Казахстане подтвердила худшие предположения Москвы о намерениях американской стороны в Евразии.
Дипломат назвал «саморазоблачающей» реакцию Вашингтона на миротворческую миссию сил ОДКБ в Казахстане.
«американцы себя не сдержали, вот, эти довольно-таки саморазоблачающие комментарии, которые слышались из Вашингтона, они тоже нам многое показали и подтвердили, может быть, подтвердили даже с точки зрения наших худших предположений о том, чем движимы США на так называемом постсоветском пространстве в большой Евразии, каковы их цели»,- высказал он в интервью телеканалу RTVI.
Рябков отметил, что сейчас это является «сложнейшей темой».
Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали «хамством» слова госсекретаря США Энтони Блинкена о роли российских миротворцев в Казахстане. Глава американского внешнеполитического ведомства озвучил якобы «один урок из прошлой истории»: «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».
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