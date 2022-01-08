В МИД РФ назвали «хамством» слова Блинкена о роли российских миротворцев в Казахстане

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8 января 2022, 15:54

здание МИД РФ, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел России заявили, что госсекретарь США Энтони Блинкен «в типичной для себя хамской манере пошутил» о российских миротворцах в Казахстане. Внешнеполитическое ведомство решило дать резкий ответ.

«Абсолютно легитимный ответ ОДКБ на призыв руководства Казахстана оказать содействие в обеспечении безопасности (о котором, кстати уже был уведомлен Совет Безопасности ООН) глава американского внешнеполитического ведомства сопроводил следующей ехидной репликой: «Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти»,- говорится в сообщении.

В МИД отметили, что если Блинкен любит уроки истории, то ему следует знать следующее: «когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным». В ведомстве добавили, что этому учат все триста лет американской государственности.

«Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя «дома» этих незваных гостей»,- продолжили в министерстве.

Ранее сообщалось, что посольства Армении и Белоруссии в Москве получили письма с угрозами взрыва из-за ситуации в Казахстане.

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