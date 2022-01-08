ТАСС: посольства Армении и Белоруссии в Москве получили письма с угрозами взрыва из-за ситуации в Казахстане

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8 января 2022, 15:26 Источник: ТАСС

полиция, фото: Mihail Siergiejevicz/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что на электронную почту посольств Армении и Белоруссии в Москве прислали письма с угрозами взрыва из-за ситуации в Казахстане. Злоумышленник требует вывести войска с территории республики.

«Накануне стало известно, что на электронную почту посольств Армении и Белоруссии пришло письмо с угрозами взрыва. Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана»,- пояснил собеседник.

Он отметил, что здания были осмотрены, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

Напомним, что в первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на сниженный газ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Также глава республики отдал приказ стрелять на поражение по террористам, вести переговоры с «убийцами и преступниками» местные власти не намерены.

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