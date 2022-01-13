Лавров сообщил, что ситуация с запуском «Северного потока – 2» показала зависимость Германии от США

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13 января 2022, 16:59

табличка, фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация с запуском трубопровода «Северный поток – 2» показала зависимости Германии от США. По его словам, у Берлина нет свободы в экономической деятельности.

«Тут уже не свобода выбора союзов, это просто свобода осуществлять обычную коммерческую деятельность на мировых рынках. Вот никакой свободы, оказывается, у Германии, не у кого-нибудь, а у Германии, никакой свободы заниматься своими экономическими интересами, не существует»,- высказал дипломат в эфире передачи Первого канала «Большая игра».

Лавров добавил, что именно в этой ситуации «очень ярко проявляются» двойные стандарты.

Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт призвала не смешивать темы «Северного потока - 2» и ситуации на Украине. Чиновник считает, что не нужно использовать для поиска решений «проекты, которые с этим совсем не связаны».

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