Глава Минбороны ФРГ Кристине Ламбрехт призвала не смешивать темы «Северного потока - 2» и ситуации на Украине

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в четверг призвала не смешивать темы «Северного потока - 2» и ситуации на Украине. Глава Минобороны Германии заявила в интервью немецкой радиостанции RBB, что газопровод «Северный поток - 2» является экономическим проектом.
Кристине Ламбрехт считает, что конфликты нужно решать посредством переговоров. Как полагает германский министр, сейчас есть такая возможность. Глава Миноборны, представитель социал-демократов Кристине Ламбрехт призвала не использовать для поиска решений «проекты, которые с этим совсем не связаны». По ее мнению, «это не удастся».
Подобное говорил ранее генеральный секретарь германской правящей Социал-демократической партии Кевин Кюнерт. Политик предлагал не связывать вопрос «Северного потока - 2» с политическими разногласиями с Россией.
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