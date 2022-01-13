Глава Минбороны ФРГ Кристине Ламбрехт призвала не смешивать темы «Северного потока - 2» и ситуации на Украине

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13 января 2022, 13:20 Источник: ТАСС

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в четверг призвала не смешивать темы «Северного потока - 2» и ситуации на Украине. Глава Минобороны Германии заявила в интервью немецкой радиостанции RBB, что газопровод «Северный поток - 2» является экономическим проектом.

Кристине Ламбрехт считает, что конфликты нужно решать посредством переговоров. Как полагает германский министр, сейчас есть такая возможность. Глава Миноборны, представитель социал-демократов Кристине Ламбрехт призвала не использовать для поиска решений «проекты, которые с этим совсем не связаны». По ее мнению, «это не удастся».

Подобное говорил ранее генеральный секретарь германской правящей Социал-демократической партии Кевин Кюнерт. Политик предлагал не связывать вопрос «Северного потока - 2» с политическими разногласиями с Россией.

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