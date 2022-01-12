Замглавы МИД РФ Грушко: дальнейшее расширение НАТО приведет к серьезным рискам

Представляющий российскую делегацию на заседании Совета РФ–НАТО заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что дальнейшее расширение Североатлантического альянса сопряжено с рисками.
«Мы также исходим из того, что рациональные интересы укрепления европейской безопасности требуют четкого понимания того, что дальнейшее расширение альянса сопряжено с рисками, которые перевесят любое решение о дальнейшем расширении»,- высказал дипломат по итогам Совета Россия-НАТО.
Ранее Грушко выразил мнение, что у России и Североатлантического альянса нет объединяющей позитивной повестки дня.
Также генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что между союзниками в альянсе и Россией существуют серьезные противоречия по вопросам безопасности в Европе и ситуации на Украине.
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