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Замглавы МИД РФ Грушко: дальнейшее расширение НАТО приведет к серьезным рискам

, 20:18 Источник: РИА Новости

Замглавы МИД РФ Грушко: дальнейшее расширение НАТО приведет к серьезным рискам
делегация РФ и генсек НАТО Йенс Столтенберг, фото: NATO/Globallookpress.com

Представляющий российскую делегацию на заседании Совета РФ–НАТО заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что дальнейшее расширение Североатлантического альянса сопряжено с рисками.

«Мы также исходим из того, что рациональные интересы укрепления европейской безопасности требуют четкого понимания того, что дальнейшее расширение альянса сопряжено с рисками, которые перевесят любое решение о дальнейшем расширении»,- высказал дипломат по итогам Совета Россия-НАТО.

Ранее Грушко выразил мнение, что у России и Североатлантического альянса нет объединяющей позитивной повестки дня.

Также генсек НАТО  Йенс Столтенберг допустил, что между союзниками в альянсе и Россией существуют серьезные противоречия по вопросам безопасности в Европе и ситуации на Украине.

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