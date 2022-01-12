Генсек НАТО Столтенберг: между союзниками в альянсе и Россией существуют серьезные разногласия

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12 января 2022, 17:23 Источник: РИА Новости

Йенс Столтенберг, фото: NATO/XinHua/ globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что между союзниками в альянсе и Россией существуют серьезные противоречия по вопросам безопасности в Европе и ситуации на Украине.

«Между союзниками в НАТО и Россией существуют серьезные противоречия … Противоречия нелегко будет преодолеть, однако позитивный знак, что все союзники по НАТО и Россия сели за один стол и занялись этим по существу»,- пояснил он по итогам Совета Россия-НАТО.

Также Столтенберг назвал переговоры России с НАТО непростой, но важной дискуссией.

Напомним, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча длилась больше четырех часов. Российскую делегацию представляли замглавы МИД Александр Грушко и замглавы Минобороны Александр Фомин. Также в переговорах принимали участие представители тридцати стран-союзниц НАТО.

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