Замглавы МИД РФ Грушко сообщил, что у России и НАТО нет объединяющей позитивной повестки дня

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12 января 2022, 19:51 Источник: РИА Новости

делегация РФ и генсек НАТО Йенс Столтенберг, фото: NATO/Globallookpress.com

Представляющий российскую делегацию на заседании Совета РФ–НАТО заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что у Москвы и Североатлантического альянса нет объединяющей позитивной повестки дня.

«Один из элементов этой достаточно печальной картины - это то, что в результате решения НАТО приостановлено всё практическое сотрудничество между нами и альянсом в зонах общих интересов. На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня, нет вообще»,- высказал дипломат по итогам Совета Россия-НАТО.

Ранее Столтенберг выразил мнение, что между союзниками в альянсе и Россией существуют серьезные противоречия по вопросам безопасности в Европе и ситуации на Украине.

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