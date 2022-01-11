Кулеба и Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в отношении РФ

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11 января 2022, 22:56 Источник: ТАСС

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Olena Khudiakovaukrinform/Keystone Press Agency

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках телефонной беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном во вторник согласовал дальнейшие шаги двух стран в отношении Российской Федерации.

В пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства отметили сегодня, что Кулеба и Блинкен обсудили дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания РФ от "агрессии". Речь, в частности, идет о жестких экономических санкциях против Москвы и практическом укреплении обороноспособности ВС Украины.

Известно, что дипломаты подчеркнули приверженность Киева и Вашингтона принципу "никаких договоренностей по Украине без Украины".

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