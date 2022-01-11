Депутат Рады Мережко призвал ускорить вступление Украины в НАТО после событий в Казахстане

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11 января 2022, 21:02 Источник: РИА "Новости"

Верховная рада, Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency

Руководитель комитета Рады по вопросам внешней политики, замглавы киевской делегации в контактной группе по Донбассу Александр Мережко призвал ускорить вступление страны в НАТО после событий в Казахстане.

Александр Мережко заявил, что главный вывод из событий в Казахстане заключается в том, что очень хорошо, что ранее Украина не присоединилась к Евразийскому экономическому союзу и выбрала путь интеграции в Европейский союз и вступления в Североатлантический альянс. Депутат Рады также выразил мнение, что в настоящий момент Российская Федерация пытается "превратить Казахстан в своего вассала".

По словам Мережко, еще один урок состоит в том, что следует ускорить вступление Украины в НАТО.

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