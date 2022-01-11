Макрон выступил за диалог с Россией в целях урегулирования кризиса на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 11 января, заявил, что Париж выступает за поддержание диалога с Российской Федерацией и Украиной в целях поиска решения украинского кризиса.
Эммануэль Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем подчеркнул, что большая часть их обсуждений была посвящена России и Украине. По словам французского лидера, они с Мишелем придерживаются общеевропейского подхода, сочетающего в себе жесткость и развитие каналов диалога в целях поиска возможностей для урегулирования конфликта.
Напомним, Москва не раз категорически отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях" и подчеркивала, что никому не угрожает и не намерена на кого-либо нападать.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.