Макрон выступил за диалог с Россией в целях урегулирования кризиса на Украине

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11 января 2022, 18:13 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Panoramic/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 11 января, заявил, что Париж выступает за поддержание диалога с Российской Федерацией и Украиной в целях поиска решения украинского кризиса.

Эммануэль Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем подчеркнул, что большая часть их обсуждений была посвящена России и Украине. По словам французского лидера, они с Мишелем придерживаются общеевропейского подхода, сочетающего в себе жесткость и развитие каналов диалога в целях поиска возможностей для урегулирования конфликта.

Напомним, Москва не раз категорически отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях" и подчеркивала, что никому не угрожает и не намерена на кого-либо нападать.

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