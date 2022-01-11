Политолог Бальбек заявил, что власти Украины почувствовали себя всемогущими после получения поддержки Запада

Политолог Руслан Бальбек оценил слова украинского эксперта Виталия Кулика о том, что вероятность проведения переговоров между Россией и США можно расценить как "неблагоприятный звоночек" для Киева.
Речь идет о возможных переговорах Москвы и Вашингтона по вопросам стратегической стабильности. Виталий Кулик подчеркнул, что в рамках такой беседы стороны "закрепляют сферы влияния", а это якобы опасно для Украины.
Руслан Бальбек в беседе с RT отметил, что для России задача переговоров с Соединенными Штатами заключается именно в гарантиях безопасности. Политолог также добавил, что Киеву нравится моральная поддержка НАТО – когда Запад начал вооружать Украину, ее власти почувствовали себя всемогущими. Теперь же, когда остро встал вопрос о международных гарантиях РФ со стороны западных стран, это испугало Киев, вследствие чего он пытается посредством популистских заявлений привлечь к себе внимание.
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