Военный эксперт Орлов: прикрываясь мифом о российской агрессии, НАТО подбирается к нашим границам

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11 января 2022, 14:49 Источник: "Экономика сегодня"

Флаг НАТО, Florian Gaertner/globallook.com

Страны Запада пытаются втянуть Россию в конфликт с Украиной, чтобы развязать боевые действия, используя для этого пропагандистский миф о российской агрессии, убежден военный обозреватель Валерий Орлов. Свое мнение эксперт высказал в беседе с агентством «Экономика сегодня».

«Мы имеем дело с грязной и лживой пропагандой, направленной на то, чтобы обвинить Россию в несуществующих бедах и угрозах. Запад всячески пытается втянуть РФ в военный конфликт с Украиной, чтобы развязать боевые действия. Я в этом абсолютно убежден», – заявил эксперт.

Орлов считает, что НАТО таким образом стремится укрепить свои позиции.

«Реальность такова, что под видом якобы желания РФ напасть на Украину, увеличивается военная помощь Киеву, укрепляются позиции НАТО внутри государства, а также перебрасывается настоящее боевое оружие на территорию Украины. Делается это из очевидных, но не мирных побуждений».

По мнению эксперта, никаких гарантий безопасности от Запада ожидать не следует: «их не было и не будет».

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