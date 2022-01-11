Захарова усмотрела противоречия в заявлениях Блинкена

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11 января 2022, 20:40 Источник: Telegram

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова усмотрела противоречия в заявлениях руководителя Государственного департамента США Энтони Блинкена.

Ранее американский госсекретарь заявил, что одной из целей переговоров по тематике гарантий безопасности с Россией является защита ключевых принципов международных отношений: недопустимости силового изменения границ, невозможности ограничения участия в различных союзах и установления сфер влияния.

Мария Захарова задалась вопросом, правильно ли она поняла, что из вышеуказанного заявления Энтони Блинкена следует, что Штаты более не поддерживают "суверенитет Косово" и не возражает против возвращения Сирии в Лигу арабских государств. Дипломат также добавила, что в реальности Вашингтон и раньше не мог этого делать по отношению к регионам, к которым не имеет никакого отношения.

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