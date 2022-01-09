Госсекретарь США: Путин хочет восстановить влияние на страны, входящие в Советский Союз

Аргументы Недели → В мире 13+

9 января 2022, 20:26

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что целью России является восстановление порядка вещей, который существовал при Советском Союзе. При этом дипломат считает это «неприемлемым».

«Я думаю, что это так, это одна из целей президента России Владимира Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза»,- высказал он в интервью телеканалу CNN.

Ранее Блинкен выразил мнение, что Вашингтон не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности.

9 января в Женеву прибыла делегация из РФ для обсуждения вопросов безопасности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости