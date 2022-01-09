Госсекретарь США заявил, что Вашингтон не ожидает прорывов на предстоящих российско-американских переговорах

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9 января 2022, 18:41

флаг США, фото: pixels.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности.

«Я не думаю, что мы увидим какие-то прорывы в течение предстоящей недели … Мы сможем представить свои предложения. То же самое вместе с нами сделают россияне в НАТО и в ОБСЕ. И мы посмотрим, есть ли возможность для продвижения вперед»,- пояснил он в интервью телеканалу CNN.

Блинкен отметил, что переговоры с Россией будут вестись «в тесной координации с европейскими союзниками и партнерами».

Ранее Блинкен выразил мнение, что в ходе российско-американских переговоров по гарантиям безопасности страны смогут найти общий язык по вопросам, которые их волнуют.

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