Госсекретарь США заявил, что Вашингтон не ожидает прорывов на предстоящих российско-американских переговорах
9 января 2022, 18:41
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности.
«Я не думаю, что мы увидим какие-то прорывы в течение предстоящей недели … Мы сможем представить свои предложения. То же самое вместе с нами сделают россияне в НАТО и в ОБСЕ. И мы посмотрим, есть ли возможность для продвижения вперед»,- пояснил он в интервью телеканалу CNN.
Блинкен отметил, что переговоры с Россией будут вестись «в тесной координации с европейскими союзниками и партнерами».
Ранее Блинкен выразил мнение, что в ходе российско-американских переговоров по гарантиям безопасности страны смогут найти общий язык по вопросам, которые их волнуют.
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