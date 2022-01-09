Депутат Ананских подтвердил, что запуск «Северного потока - 2» «финансово выгоден» для всех потребителей

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9 января 2022, 17:59 Источник: RT

Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление украинского политолога Кирилла Молчанова о том, что быстрый запуск газопровода «Северный поток - 2» будет «финансово выгоден» для европейских стран, в том числе для Украины.

«При увеличении поставок газа в Европу цена упадёт. Конечно, запуск «Северного потока - 2» крайне выгоден не только для украинских потребителей, но и для европейских»,- пояснил депутат RT.

Ананских удивлен, что немецкий регулятор до сих пор тянет с разрешением на запуск «Северного потока - 2». По его словам, после одобрения «автоматически цена на газ упадёт».

Ранее сообщалось, что больше половины жителей Германии поддерживают трубопровод «Северный поток-2».

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