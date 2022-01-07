В Германии 70% человек выступили в поддержку «Северного потока – 2»

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7 января 2022, 09:52

табличка, фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Больше половины жителей Германии поддерживают трубопровод «Северный поток-2». Об этом свидетельствуют данные опроса института Infratest dimap для телеканала ARD.

На востоке Германии за «Северный поток-2» выступают 70% опрошенных, на западе - 57%. При этом против строительства газопровода переголосовали 30% в западной части страны и 18% – на востоке.

Отмечается, что наибольшее количество противников «Северного потока-2» среди сторонников партии «зеленые»: 55% - против проекта и 34% - за.

А вот самое большое число сторонников проекта среди приверженцев партии «Альтернатива для Германии»: 86% - за и 8% - против.

Кроме того, сторонники всех представленных в бундестаге партий, помимо «зеленых», в большинстве своем выступают в поддержку газопровода.

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