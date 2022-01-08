В МИД РФ заявили об улучшении обстановки после массовых протестов в Казахстане

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8 января 2022, 19:38

МИД РФ, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Министерство иностранных дел России сообщило, что ситуация с массовыми протестами в Казахстане, начавшимися в начале января из-за роста цен на сниженный газ, постепенно улучшается.

«После событий 5-6 января обстановка в стране постепенно меняется к лучшему. Происходит нормализация хозяйственно-экономической жизнедеятельности в республике»,- пояснили в ведомстве.

В МИД отметили, что полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы, также стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. В Мангистауской области возобновлена работа общественного транспорта и международного аэропорта Актау.

Кроме того, местные власти анонсировали меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародеров.

Уточняется, что в Алма-Ате административные здания очищены от экстремистов. В ведомстве добавили, что многие боевики ликвидированы или задержаны, их личности устанавливаются.

«Зачищенные районы города возвращаются к нормальной жизни. Правоохранительным органам удалось взять под контроль аэропорт мегаполиса, хотя он по-прежнему закрыт для гражданской авиации»,- подчеркнули в МИД.

Ранее сообщалось, что кризисный штаб при посольстве РФ в Казахстане обрабатывает обращения россиян, которые не могут самостоятельно покинуть республику.

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