МИД РФ сообщил о создании кризисного штаба при посольстве в Казахстане для россиян, желающих покинуть страну

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8 января 2022, 17:59 Источник: РИА Новости

МИД РФ, Фото: Sergey Kovalev/globallookpress.com

Кризисный штаб при посольстве РФ в Казахстане обрабатывает обращения россиян, которые не могут покинуть республику. Об этом в субботу, 8 января, сообщили в российском МИД.

«Кризисный штаб российского посольства в Нур-Султане ведет обработку обращений россиян, сообщивших о невозможности выехать из Республики Казахстан, продолжает уточнять списки и места их проживания для дальнейшего решения вопроса об их возвращении на Родину»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что для россиян, находящихся в Алматинской области, 9 января с 17.00 до 18.00 по местному времени из международного аэропорта города будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Минобороны РФ по маршрутам Алма-Ата – Иваново и Алма-Ата – Оренбург. Посольство в Нур-Султане обратилось к казахстанским властям с просьбой оказать содействие гражданам РФ по вопросам паспортного и таможенного контроля при вылете.

Ранее в МИД РФ назвали «хамством» слова госсекретаря США Энтони Блинкена о роли российских миротворцев в Казахстане.

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