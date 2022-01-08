Путин обсудил с Лукашенко и Пашиняном ситуацию в Казахстане

Президент Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 8 января, провел телефонные переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Согласно последней информации пресс-службы Кремля, в рамках телефонной беседы главы РФ Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и армянским премьер-министром Николом Пашиняном обсуждалась текущая ситуация в Казахстане.
Ранее сегодня глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обстановка в стране имеет "тенденцию к успокоению и нормализации".
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