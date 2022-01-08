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Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане

, 12:45 Источник: Кремль

Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу побеседовали по телефону. Лидер республики подробно проинформировал российского коллегу об обстановке в стране.

Касым-Жомарт Токаев заявил в разговоре с Владимиром Путиным, что обстановка в Казахстане в настоящий момент "развивается в сторону стабилизации". Политик также поблагодарил российского лидера за поддержку по линии Организации договора о коллективной безопасности и выдвинул идею о проведении онлайн-саммита ОДКБ.

Сообщается, что президент РФ вышеуказанную инициативу поддержал.

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