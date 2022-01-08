Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу побеседовали по телефону. Лидер республики подробно проинформировал российского коллегу об обстановке в стране.
Касым-Жомарт Токаев заявил в разговоре с Владимиром Путиным, что обстановка в Казахстане в настоящий момент "развивается в сторону стабилизации". Политик также поблагодарил российского лидера за поддержку по линии Организации договора о коллективной безопасности и выдвинул идею о проведении онлайн-саммита ОДКБ.
Сообщается, что президент РФ вышеуказанную инициативу поддержал.
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