Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане

Аргументы Недели → Политика 13+

8 января 2022, 12:45 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу побеседовали по телефону. Лидер республики подробно проинформировал российского коллегу об обстановке в стране.

Касым-Жомарт Токаев заявил в разговоре с Владимиром Путиным, что обстановка в Казахстане в настоящий момент "развивается в сторону стабилизации". Политик также поблагодарил российского лидера за поддержку по линии Организации договора о коллективной безопасности и выдвинул идею о проведении онлайн-саммита ОДКБ.

Сообщается, что президент РФ вышеуказанную инициативу поддержал.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости