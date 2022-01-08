Токаев объявил 10 января Днем общенационального траура

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур по жертвам беспорядков в стране 10 января. Соответствующую информацию предоставил в субботу пресс-секретарь политика Берик Уали.
Согласно последним данным, Касым-Жомарт Токаев в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов Казахстана принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура.
Позже соответствующий указ будет опубликован на сайте Акорды (резиденции президента республики).
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