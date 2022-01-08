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Назарбаев призвал граждан Казахстана сплотиться вокруг действующего президента Токаева

, 10:43 Источник: РИА "Новости"

Назарбаев призвал граждан Казахстана сплотиться вокруг действующего президента Токаева
Нурсултан Назарбаев, Kremlin Pool/Global Look Press

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал всех жителей страны сплотиться вокруг действующего лидера республики Касым-Жомарта Токаева для преодоления кризиса и обеспечения целостности.

Пресс-секретарь экс-главы Казахстана отметил, что в настоящий момент Назарбаев находится в Нур-Султане, хотя ранее утверждалось, что он уехал в Китай. Подчеркивается, что политик в настоящий момент проводит консультативные встречи и находится в прямом контакте с Касым-Жомартом Токаевым.

Есть данные о том, что Нурсултан Назарбаев провел ряд телефонных бесед с лидерами "дружественных государств".

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Политика

Назарбаев призвал граждан Казахстана сплотиться вокруг действующего президента Токаева

Назарбаев призвал граждан Казахстана сплотиться вокруг действующего президента Токаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал всех жителей страны сплотиться вокруг действующего лидера республики Касым-Жомарта Токаева для преодоления кризиса и обеспечения целостности.

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