Назарбаев призвал граждан Казахстана сплотиться вокруг действующего президента Токаева

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8 января 2022, 10:43 Источник: РИА "Новости"

Нурсултан Назарбаев, Kremlin Pool/Global Look Press

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал всех жителей страны сплотиться вокруг действующего лидера республики Касым-Жомарта Токаева для преодоления кризиса и обеспечения целостности.

Пресс-секретарь экс-главы Казахстана отметил, что в настоящий момент Назарбаев находится в Нур-Султане, хотя ранее утверждалось, что он уехал в Китай. Подчеркивается, что политик в настоящий момент проводит консультативные встречи и находится в прямом контакте с Касым-Жомартом Токаевым.

Есть данные о том, что Нурсултан Назарбаев провел ряд телефонных бесед с лидерами "дружественных государств".

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