Столтенберг считает возможным новый военный конфликт в Европе из-за Украины

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7 января 2022, 20:28 Источник: ТАСС

генсек НАТО Йенс Столтенберг, Claudio Bresciani/Tt

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран альянса заявил, что организация считает возможным новый военный конфликт в Европе из-за Украины.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что "наращивание Россией сил" продолжается. По словам генерального секретаря НАТО, это посылает альянсу сигнал о реальном риске вооруженного конфликта в Европе.

Именно поэтому, как отметил Столтенберг, необходим диалог с Москвой, вследствие чего организация приветствует решение провести 12 января заседание Совета Россия - НАТО.

Ранее сегодня Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов выслушать обеспокоенности России по вопросам безопасности.

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