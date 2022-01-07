Столтенберг считает возможным новый военный конфликт в Европе из-за Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран альянса заявил, что организация считает возможным новый военный конфликт в Европе из-за Украины.
Йенс Столтенберг подчеркнул, что "наращивание Россией сил" продолжается. По словам генерального секретаря НАТО, это посылает альянсу сигнал о реальном риске вооруженного конфликта в Европе.
Именно поэтому, как отметил Столтенберг, необходим диалог с Москвой, вследствие чего организация приветствует решение провести 12 января заседание Совета Россия - НАТО.
Ранее сегодня Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов выслушать обеспокоенности России по вопросам безопасности.
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