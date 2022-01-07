Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс готов выслушать озабоченности России по вопросам безопасности

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7 января 2022, 20:01 Источник: РИА "Новости"

генсек НАТО Йенс Столтенберг, Juan Carlos Rojas

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов выслушать озабоченности России по вопросам безопасности, но рассчитывает, что и Москва услышит обеспокоенности организации.

Йенс Столтенберг после видеоконференции министров иностранных дел стран блока, которая состоялась в пятницу, 7 января, подчеркнул, что НАТО готова выслушать озабоченности Российской Федерации, однако организация рассчитывает на взаимность в данном вопросе.

Напомним, ранее в Североатлантическом альянсе подтвердили, что заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января 2022 года.

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