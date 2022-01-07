Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс готов выслушать озабоченности России по вопросам безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов выслушать озабоченности России по вопросам безопасности, но рассчитывает, что и Москва услышит обеспокоенности организации.
Йенс Столтенберг после видеоконференции министров иностранных дел стран блока, которая состоялась в пятницу, 7 января, подчеркнул, что НАТО готова выслушать озабоченности Российской Федерации, однако организация рассчитывает на взаимность в данном вопросе.
Напомним, ранее в Североатлантическом альянсе подтвердили, что заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января 2022 года.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.