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Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс готов выслушать озабоченности России по вопросам безопасности

, 20:01 Источник: РИА "Новости"

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс готов выслушать озабоченности России по вопросам безопасности
генсек НАТО Йенс Столтенберг, Juan Carlos Rojas

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов выслушать озабоченности России по вопросам безопасности, но рассчитывает, что и Москва услышит обеспокоенности организации.

Йенс Столтенберг после видеоконференции министров иностранных дел стран блока, которая состоялась в пятницу, 7 января, подчеркнул, что НАТО готова выслушать озабоченности Российской Федерации, однако организация рассчитывает на взаимность в данном вопросе.

Напомним, ранее в Североатлантическом альянсе подтвердили, что заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января 2022 года.

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