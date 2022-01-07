Сайт Avia.pro: военные НАТО пятые сутки не могут обнаружить в Средиземном море российскую подлодку с «Калибрами»

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7 января 2022, 12:18 Источник: Avia.pro

Подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Военные Североатлантического альянса пятые сутки не могут отыскать в Средиземном море российскую подлодку, вооруженную крылатыми ракетами «Калибр». Об этом говорится в материале, размещенном в интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что силы западного блока пятые сутки пытаются обнаружить в Средиземноморье субмарину «Новороссийск» с «Калибрами». Сайт отмечает, что вся восточная часть Средиземного моря «подвергалась мониторингу кораблей и противолодочной авиации НАТО». Пока поиски результата не дали, указывается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее сегодня, капитан 1 ранга Сергей Горбачев высказал точку зрения, согласно которой Россия терпит «очевидное поражение» на многих направлениях Четвертой мировой войны.

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