Военные Североатлантического альянса пятые сутки не могут отыскать в Средиземном море российскую подлодку, вооруженную крылатыми ракетами «Калибр». Об этом говорится в материале, размещенном в интернет-СМИ.
Портал Avia.pro пишет, что силы западного блока пятые сутки пытаются обнаружить в Средиземноморье субмарину «Новороссийск» с «Калибрами». Сайт отмечает, что вся восточная часть Средиземного моря «подвергалась мониторингу кораблей и противолодочной авиации НАТО». Пока поиски результата не дали, указывается в процитированной публикации.
Как сообщалось ранее сегодня, капитан 1 ранга Сергей Горбачев высказал точку зрения, согласно которой Россия терпит «очевидное поражение» на многих направлениях Четвертой мировой войны.
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