В настоящий момент идет Четвертая мировая война, и Российская Федерация терпит «очевидное поражение» на многих ее направлениях. Такое мнение в разговоре со СМИ высказал некоторое время назад капитан 1 ранга Сергей Горбачев.
Он заявил, что результатом третьего глобального конфликта стало фиаско Москвы в 1991 году.
«О нашем поражении свидетельствуют масштабы экономических и территориальных потерь: мы были вынуждены уйти со всех присоединенных волей Сталина территорий», — отметил Горбачев.
По его словам, «сейчас ведется Четвертая мировая война».
«Она происходит в иных сферах, в иных измерениях, и, к сожалению, на многих направлениях мы терпим очевидное поражение», — сказал собеседник журналистов.
Согласно точке зрения Сергея Горбачева, сегодня у России «нет явных союзников», за исключением нескольких государств, при этом военная мощь страны «недостаточна».
Как сообщалось ранее в пятницу, украинский Генштаб заявил, что настоящей победой в «войне» с Москвой станет вступление Киева в Евросоюз и НАТО.
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