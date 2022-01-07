Капитан 1 ранга Сергей Горбачев: Россия терпит «очевидное поражение» на многих направлениях Четвертой мировой войны

Аргументы Недели → В мире 13+

7 января 2022, 11:49 Источник: «Украина.ру»

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

В настоящий момент идет Четвертая мировая война, и Российская Федерация терпит «очевидное поражение» на многих ее направлениях. Такое мнение в разговоре со СМИ высказал некоторое время назад капитан 1 ранга Сергей Горбачев.

Он заявил, что результатом третьего глобального конфликта стало фиаско Москвы в 1991 году.

«О нашем поражении свидетельствуют масштабы экономических и территориальных потерь: мы были вынуждены уйти со всех присоединенных волей Сталина территорий», — отметил Горбачев.

По его словам, «сейчас ведется Четвертая мировая война».

«Она происходит в иных сферах, в иных измерениях, и, к сожалению, на многих направлениях мы терпим очевидное поражение», — сказал собеседник журналистов.

Согласно точке зрения Сергея Горбачева, сегодня у России «нет явных союзников», за исключением нескольких государств, при этом военная мощь страны «недостаточна».

Как сообщалось ранее в пятницу, украинский Генштаб заявил, что настоящей победой в «войне» с Москвой станет вступление Киева в Евросоюз и НАТО.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости