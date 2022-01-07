Генштаб ВСУ: настоящей победой в «войне» с Россией станет присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО

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7 января 2022, 11:12

Украинские военные, фото со страницы Генштаба ВСУ в Facebook

Настоящей победой в «войне» с Российской Федерацией станет присоединение Украины к Европейскому союзу и Североатлантическому альянсу. Об этом заявил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Генштаб разместил на своей странице в Facebook публикацию об учениях в Херсонской области. Из выложенной информации следует, что расчеты станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов ВСУ отработали «различные огневые задачи» на границе с Крымом.

В Генштабе отметили, что у РФ не будет «шансов прорваться» там, где держат оборону подразделения группировки войск «Юг». Также в посте указывается, что настоящей победой в «этой войне» станет вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Киевские власти обвиняют Москву в «оккупации» Крыма и развязывании вооруженного конфликта в Донбассе. Согласно официальной позиции России, она не является участницей противостояния в регионе, а полуостров вошел в состав страны в соответствии с нормами международного права.

Как сообщалось ранее сегодня, политолог Богдан Безпалько высказал точку зрения о том, что РФ может пойти на присоединение украинских территорий, если бывшая советская республика начнет распадаться.

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