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Политолог Безпалько: Россия может пойти на присоединение территорий Украины, если она начнет распадаться

, 09:49 Источник: «Украина.ру»

Политолог Безпалько: Россия может пойти на присоединение территорий Украины, если она начнет распадаться
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация может пойти на присоединение территорий Украины, если она начнет распадаться. Соответствующую точку зрения в разговоре с интернет-СМИ озвучил некоторое время назад политолог Богдан Безпалько.

Эксперт счел вероятным, что Москва пойдет на присоединение территорий соседней страны «в ситуации, когда Украина начнет распадаться, в рамках катастрофических для Запада сценариев, либо в рамках иных ситуаций, которые предусмотреть просто невозможно».

«Напомню, что только по официальным опросам 41% граждан Украины согласился с тезисом Путина, что мы один народ, а, по сути, декларирована общерусская идея», — добавил Безпалько.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu написал, что Украина фактически стала американской «ловушкой для России».

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