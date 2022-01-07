Портал Sohu: Украина фактически стала американской «ловушкой для России»

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7 января 2022, 08:05 Источник: «ПолитРоссия»

Флаг Украины, Mykola Tys / globallookpress.com

Украина фактически стала американской «ловушкой для России». Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Соединенные Штаты никогда не решатся вступить в открытый конфликт с таким мощным государством, как РФ, отмечает сайт Sohu. При этом Вашингтон не готов отказаться от своих амбиций в Восточной Европе. Поэтому американцы подчинили себе Украину и начали действовать ее руками, пишет портал.

«США бросили Украину на передовую своей антироссийской политикой. Украина фактически стала ловушкой для России. С помощью этой страны Америка теперь таскает РФ за руки и ноги, сосредотачивая внимание Москвы на российско-украинской границе и отвлекая от собственного развития», — говорится в процитированном материале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший киевский посол в Белоруссии Роман Бессмертный заявил, что любое интегрирование его страны в систему Североатлантического альянса «приведет к колоссальным проблемам в самой системе НАТО».

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