Экс-посол Киева Бессмертный: любое интегрирование Украины в систему НАТО «приведет к колоссальным проблемам в самой системе НАТО»
5 января 2022, 14:37
Любое интегрирование Украины в систему Североатлантического альянса «приведет к колоссальным проблемам в самой системе НАТО». Об этом заявил Роман Бессмертный, бывший посол Киева в Белоруссии.
Бессмертный в разговоре со СМИ выступил с утверждением, согласно которому «украинская система обороны и безопасности насыщена российскими агентами».
«Поэтому любое интегрирование в систему НАТО приведет к колоссальным проблемам в самой системе НАТО», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» экс-посол.
Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Алексей Леонков указал на то, что исход возможного наступления киевских войск в Донбассе будет зависеть от стойкости сил ДНР и ЛНР и реакции Москвы.
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