Военный эксперт Леонков: исход возможного наступления Киева в Донбассе будет зависеть от стойкости сил ДНР и ЛНР и реакции Москвы

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5 января 2022, 13:25 Источник: «Украина.ру»

Украинские танки, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Исход возможного наступления Украины на территории Донбасса будет зависеть от стойкости подразделений непризнанных ДНР и ЛНР и реакции Москвы. Такое мнение в разговоре с интернет-СМИ высказал некоторое время назад Алексей Леонков, отечественный военный эксперт.

Аналитик отметил, что в случае начала наступательной операции украинских сил на востоке страны они попытаются отсечь ДНР и ЛНР от военной поддержки России и приступить к зачистке территории. По словам Леонкова, «эти события будут происходить стремительно».

«Все зависит от стойкости защитников Донбасса и от того, насколько быстро Россия сможет оказать действенную помощь жителям Донбасса, из которых более 700 тысяч человек имеют российские паспорта», — спрогнозировал специалист.

Как сообщалось ранее сегодня, киевский экономист Андрей Клименко заявил, что Москва может высадить свой десант на украинском побережье Азовского моря, если признает независимый статус республик Донбасса.

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