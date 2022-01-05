Киевский экономист Клименко: Россия может высадить десант на украинском побережье Азовского моря, если признает ДНР и ЛНР

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5 января 2022, 12:16

Военные, MOD Russia / globallookpress.com

Россия может высадить десант на украинском побережье Азовского моря, если признает независимый статус самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом в беседе с журналистами заявил киевский экономист Андрей Клименко.

«Сейчас шесть десантных кораблей на ходу у Российской Федерации в Черном море. То есть это возможность высадки там одного усиленного батальона с техникой. Конечно, если рассматривать такой сценарий, то это не будет побережье Черного моря, это, скорее всего, будет побережье Азовского моря», — отметил Клименко.

По его словам, высадка десанта РФ может произойти, если власти в Москве пойдут на признание республик Донбасса.

«Тогда им нужен выход к морю, к портовому городу Мариуполю, и традиционно нужен коридор к Крыму», — сказал процитированный «ПолитНавигатором» эксперт.

Официальный Киев обвиняет Россию в «агрессии» в Донбассе, на территории которого с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.

Ранее в среду сообщалось, что политолог Михаил Чаплыга допустил вероятность расчленения Украины из-за Минских соглашений по Донбассу.

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