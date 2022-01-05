Киевский политолог Чаплыга допустил вероятность расчленения Украины из-за Минских соглашений по Донбассу

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5 января 2022, 11:25

Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

Киевский политолог Михаил Чаплыга допустил вероятность расчленения Украины из-за Минских соглашений об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе. Точка зрения эксперта приведена в публикации, размещенной в сети.

«2022 год — это год последней волны кризиса государственности. Все зависит от того, какой путь изберет власть в плане реализации Минских соглашений. Именно они могут стать casus belli, что может нанести удар по государственности. То есть Украину теоретически могут расчленить внешние игроки. Будет ли это физически, экономически, геополитически, зависит от правильных ходов, которые совершит наша власть», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Чаплыга.

Ранее сообщалось, что бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков высказал мнение, согласно которому Киев готовится к войне всеми доступными ему способами.

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