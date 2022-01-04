Бывший министр обороны ДНР Стрелков: Украина готовится к войне всеми доступными ей способами

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4 января 2022, 15:29

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украина готовится к войне всеми доступными ей способами. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал Игорь Стрелков, бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР.

«Т.н. “Украина” готовится к войне всеми доступными ей (убогому, нежизнеспособному выкидышу) способами. Ее кукловоды — тоже», — отметил Стрелков в своей публикации.

Согласно его точке зрения, киевская сторона может предпринять атакующие действия в Донбассе текущей зимой.

Как сообщалось ранее во вторник, экс-руководитель украинского министерства иностранных дел Павел Климкин призвал Киев «играть в свою игру» для победы в возможном военном конфликте с Россией.

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