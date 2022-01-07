Путин 6 и 7 января провел переговоры с коллегами по ОДКБ

Президент России Владимир Путин 6 и 7 января провел ряд телефонных разговоров с коллегами из других стран ОДКБ, в частности, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по ситуации в республике.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, лидером Белоруссии Александром Лукашенко, главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Кроме того, президент РФ не раз говорил по телефону с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В рамках беседы политики обсуждали обстановку в стране и совместные действия в рамках мандата ОДКБ в целях борьбы с международным терроризмом, для обеспечения порядка и безопасности граждан.
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