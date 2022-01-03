Политолог Юрий Почта назвал «словесными упражнениями» обещание Байдена Зеленскому «решительно ответить» на действия России

Аргументы Недели → Политика 13+

3 января 2022, 11:46 Источник: RT

Байден во время разговора с Зеленским, Adam Schultz/globallook.com

За обещанием Джо Байдена Владимиру Зеленскому «решительно ответить» России при условии ее вторжения на территорию Украины не стоит ничего. Такое мнение высказал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«Запад пытается заверять Украину в полной поддержке. Войны нет, поддержки нет, но словесные упражнения продолжаются», — заявил политолог. По его мнению, подобные заявления — обычная тактика американских политиков.

«Украина — не главный союзник США. Статус-кво на Украине для США не является приоритетным, а вот с Россией нужно дела как-то решать. Тем более, что главный противник для Соединенных штатов сейчас — это Китай», — считает Почта.

Как сообщила сегодня пресс-служба Белого дома, в ходе телефонного разговора президентов США и Украины, состоявшегося в ночь на понедельник, Байден пообещал Зеленскому «решительно ответить» России в случае ее вторжения на Украину.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости