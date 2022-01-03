Джо Байден в разговоре с Зеленским пообещал, что США «решительно ответят» России в случае ее вторжения на Украину

Аргументы Недели → В мире 13+

3 января 2022, 09:13 Источник: ТАСС

Джо Байден и Владимир Зеленский, Pool via CNP /globallook.com

Соединенные Штаты и их союзники готовы предпринять решительные меры, если Россия вторгнется на территорию Украины. Об этом заявил американский президент Джозеф Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, который состоялся в ночь на 3 января, сообщает Белый дом.

«Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры решительно ответят, если Россия примет дальнейшие меры по вторжению на Украину», — сказано в заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, лидеры двух стран выразили поддержку дипломатическому разрешению ситуации через диалог России с США, НАТО и ОБСЕ. Байден высказался также в поддержку мер по деэскалации напряженности в Донбассе и «активной дипломатии для продвижения минских соглашений».

Ранее, в ночь 31 декабря Байден поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости