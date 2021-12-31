Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в мире

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31 декабря 2021, 14:46

Джо Байден, фото: Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/ globallookpress.com

Президент США Джо Байден ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул особую ответственность обеих стран за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Джозеф Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом, а также то, что у Вашингтона нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что главной темой беседы стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеовстречи 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России. В Кремле уточнили, что диалог между лидерами носил «откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам», условлено о продолжении регулярных контактов на высшем уровне.

Также президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями.

Ранее депутат Дмитрий Белик оценил телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом.

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