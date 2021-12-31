Депутат Белик призвал весь мир принять к сведению слова Путина о «красных линиях»

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31 декабря 2021, 12:28 Источник: RT

здание Госдумы, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом. Беседа состоялась 30 декабря в 23.30 (мск).

Белик отметил, что переговоры двух президентов – это событие, к которому «привлечено внимание всех политиков и дипломатов».

«И то, что сказал наш президент, про жёсткость ответа на возможные санкции, про требования юридически закрепить гарантии безопасности России, в том числе гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ, - всё это ещё раз подчеркивает позицию России и её значительную роль на международной арене, а также то, что нашей стране нужны конкретные ответы от США»,- высказал он RT.

Депутат добавил, что Россия в очередной раз заявила о «красных линиях», которые США и НАТО пересекать не должны. Белик пояснил, что слова Путина следует принять к сведению всему миру.

Ранее сообщалось, что Путин назвал «крупной ошибкой» возможное введение новых санкций.

При этом Байден не назвал конкретных причин для «масштабных антироссийских санкций».

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