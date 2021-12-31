Байден в ходе разговора с Путиным не назвал конкретных причин для «масштабных антироссийских санкций»

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31 декабря 2021, 10:59 Источник: МК

Джо Байден, фото: Bernd von Jutrczenka/ globallookpress.com

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным указал на дихотомию дальнейших отношений между странами. Беседа состоялась 30 декабря и продлилась около 50 минут.

Джо Байден предложил решить вопрос напряжённости в отношениях между США и Россией с помощью переговоров или ведения санкций, особенно в случае, если Москва продолжит размещать свои войска недалеко от границ Украины. По его словам, первый подход - путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации. Второй сценарий - в большей степени сфокусирован на сдерживании и экономических мерах.

В свою очередь, помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Байден не уточнил, какие именно действия России могут привести к ограничениям. Он добавил, что американский президент упомянул лишь о так называемых «масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе».

Также Ушаков подчеркнул, что суть последнего разговора с Байденом была в продолжении обмена мнениями по тем вопросам, которые Москву «серьезно волнуют».

Ранее сообщалось, что Путин назвал «крупной ошибкой» возможное введение новых санкций.

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