Путин предупредил Байдена о полном разрыве отношений между странами после введения антироссийских санкций

Аргументы Недели → Политика 13+

31 декабря 2021, 09:34 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на высказывание американского лидера Джо Байдена о возможном введении новых санкций, заявил, что это станет «крупной ошибкой». Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Байден упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции по линии экономической, финансовой и военной сфер. Но наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще»,- отметил он, говоря о телефонном разговоре Путина и Байдена, который состоялся 30 декабря.

Ушаков добавил, что антироссийские санкции приведут к «самым серьезным последствиям», поэтому Москва надеется, что этого не будет. Также в ходе беседы российский президент подчеркнул, что потомки оценят такие действия как «огромную ошибку». По словам помощника Путина, за последние 30 лет уже сделано немало ошибок, поэтому желательно в данной ситуации их не повторять.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости