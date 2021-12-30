Аргументы Недели Политика 13+

Washington Post утверждает, что Байден на переговорах с Путиным заявит о готовности ввести санкции против РФ

, 21:01 Источник: The Washington Post

Washington Post утверждает, что Байден на переговорах с Путиным заявит о готовности ввести санкции против РФ
президент США Джо Байден, Chris Kleponis / CNP /MediaPunch

Издание The Washington Post сообщает, что президент США Джо Байден на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным намерен заявить о готовности Вашингтона ввести санкции против Москвы.

Газета, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из администрации Белого дома, сообщила, что Джо Байден в ходе беседы с Владимиром Путиным продемонстрирует стремление урегулировать все спорные вопросы дипломатическим путем.

Американский лидер, однако, якобы также сообщил о планах ввести ограничительные меры в отношении РФ, усилить НАТО и вооружить Украину при дальнейшей эскалации конфликта между Москвой и Киевом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Депутат бундестага Нурипур признал блокировку «Северного потока – 2» невозможной

Депутат бундестага Нурипур признал блокировку «Северного потока – 2» невозможной

Депутат бундестага от партии "зеленых", эксперт по внешней политике Омид Нурипур заявил в четверг, 30 декабря, что политические решения не приведут к остановке газопровода "Северный поток — 2".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Здоровье

Общество

Политика

В мире