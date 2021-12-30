Washington Post утверждает, что Байден на переговорах с Путиным заявит о готовности ввести санкции против РФ

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30 декабря 2021, 21:01 Источник: The Washington Post

президент США Джо Байден, Chris Kleponis / CNP /MediaPunch

Издание The Washington Post сообщает, что президент США Джо Байден на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным намерен заявить о готовности Вашингтона ввести санкции против Москвы.

Газета, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из администрации Белого дома, сообщила, что Джо Байден в ходе беседы с Владимиром Путиным продемонстрирует стремление урегулировать все спорные вопросы дипломатическим путем.

Американский лидер, однако, якобы также сообщил о планах ввести ограничительные меры в отношении РФ, усилить НАТО и вооружить Украину при дальнейшей эскалации конфликта между Москвой и Киевом.

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