Washington Post утверждает, что Байден на переговорах с Путиным заявит о готовности ввести санкции против РФ

Издание The Washington Post сообщает, что президент США Джо Байден на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным намерен заявить о готовности Вашингтона ввести санкции против Москвы.
Газета, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из администрации Белого дома, сообщила, что Джо Байден в ходе беседы с Владимиром Путиным продемонстрирует стремление урегулировать все спорные вопросы дипломатическим путем.
Американский лидер, однако, якобы также сообщил о планах ввести ограничительные меры в отношении РФ, усилить НАТО и вооружить Украину при дальнейшей эскалации конфликта между Москвой и Киевом.
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