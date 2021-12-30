Песков заявил, что Путин счел необходимым разговор с Байденом перед началом консультаций по безопасности

Президент РФ Владимир Путин счел телефонный разговор с лидером США Джо Байденом необходимым перед началом консультаций по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Потому что это очень сложные субстанции, те вопросы, которые на повестке дня", – заметил Дмитрий Песков и уточнил, что с момента прошлого контакта с Джо Байденом российская сторона сформулировала свою позицию. Она была изложена в двух документах, которые ранее были доведены до сведения и Вашингтона, и руководителей некоторых европейских стран.
Именно поэтому, по словам пресс-секретаря президента РФ, с точки зрения Владимира Путина, назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварил бы начало обсуждения вышеупомянутых тем.
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